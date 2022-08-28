Монца и Байер проявляют интерес к 34-летнему защитнику, который после ухода из Реала стал свободным агентом. Оба клуба уже предложили Марсело контракт, сообщает Foot Mercato.

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Ранее 5-кратным победителем Лиги чемпионов интересовалась Ницца, контактировавшая с Марсело первой среди европейских клубов. Также у Марсело были варианты в Катаре и МЛС, но тот заявлял, что хочет остаться в Европе, поскольку варианты с экзотическими чемпионатами его не привлекают. Ветеран может даже объявить о завершении карьеры.

За 15 лет в Мадриде защитник выиграл 25 трофеев – рекордный показатель в истории Реала. Правда, в последних сезонах Марсело уже не имел постоянной игровой практики. В кампании 2021/22 латераль сыграл 17 матчей, отдал 2 ассиста.

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