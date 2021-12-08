Марсело летом покинет Реал – легендарный бразилец уже нашел новый клуб
11:49 - Читати українською
Защитник Реала Марсело решил вернуться на родину.
Действующий контракт Марсело с Реалом истекает летом, после чего стороны попрощаются, сообщает AS.
Модрич согласовал новый контракт с Реалом
33-летний бразилец планирует вернуться на родину и присоединиться к местному Флуминенсе, который был его первым клубом. Несмотря на это, звездный защитник имеет также несколько топ-предложений из Европы.
Напомним, Марсело защищает цвета "сливочных" из 2007 года и успел завоевать 22 титула, среди которых 4 трофея Лиги чемпионов.
Атлетико прорвался в плей-офф Лиги чемпионов, Милан проиграл Ливерпулю, Реал одолел Интер и выиграл группу Шахтера
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter