Действующий контракт Марсело с Реалом истекает летом, после чего стороны попрощаются, сообщает AS.

Модрич согласовал новый контракт с Реалом

33-летний бразилец планирует вернуться на родину и присоединиться к местному Флуминенсе, который был его первым клубом. Несмотря на это, звездный защитник имеет также несколько топ-предложений из Европы.

Напомним, Марсело защищает цвета "сливочных" из 2007 года и успел завоевать 22 титула, среди которых 4 трофея Лиги чемпионов.

Атлетико прорвался в плей-офф Лиги чемпионов, Милан проиграл Ливерпулю, Реал одолел Интер и выиграл группу Шахтера