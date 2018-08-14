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Марсело: Каждый матч с Атлетико – другой, особенно это касается финалов

21:55 40 Читати українською
Марсело: Каждый матч с Атлетико – другой, особенно это касается финалов
Марсело / Фото: соцсети

Защитник мадридского Реала Марсело поделился ожиданиями на матч за Суперкубок УЕФА против Атлетико.

"Каждый матч против Атлетико отличается от предыдущего. Это же можно сказать и о финалах.

Атлетико сильно прибавил с момента последней встречи, но то же можно сказать и о нас с тех пор, как мы последний раз играли в финале.

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Атлетико – один из лучших клубов в мире, а в финале может случиться всякое. Обе команды находятся в отличном состоянии и очень хорошие. Завтра будет отличный матч.

Надо продолжать работать, отдавать все силы на тренировках. Классно просыпаться каждый день игроком Реала. Для меня это лучший клуб на планете.

Я много выиграл с тех пор, как перешел в Реал. Теперь здесь моя семья. Мы сделаем все, чтобы выиграть. Секрет в усердной работе, скромности и уважении к соперникам", – цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

Суперкубок УЕФА

Реал Мадрид - Атлетико: Среда 15 августа 2018

Реал Мадрид
до матча
22
час
:
16
мин
Атлетико
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Марсело Марсело Реал Мадрид Реал Мадрид Суперкубок УЕФА Реал Мадрид - Атлетико
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