Марсело: Я полностью отдавался ради Зидана, его уход стал шоком

Защитник Реала Марсело вспомнил времена Зинедина Зидана на посту главного тренера и его неожиданную отставку.

"Зизу был очень хорошим для меня, поскольку это профессионал, и я делал все для него: бегал, бился и играл с травмой. Его уход стал шоком.

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Я имел очень хорошие отношения с Криштиану Роналду, его семьей и девушкой. Мы играли вместе 9 лет, и это нормально, что я загрустил.

С другой стороны имею рядом с собой Гарета Бейла, но он не говорит на испанском, только на английском, и мы говорим жестами. Я говорю: "Привет, как дела, хорошее вино", – цитирует Марсело Marca.

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