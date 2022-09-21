Всего два дня понадобилось Олимпиакосу, чтобы найти нового наставника для команды. Карлоса Корберана заменил Мичел, сообщает пресс-служба греческого клуба. Детали сделки не разглашаются.

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Заметим, что для этого специалиста это уже второй приход в Олимпиакос. Прошлая попытка была очень успешной. Мичел дважды стал чемпионом Греции, выиграл национальный Кубок и выводил команду в плей-офф Лиги чемпионов. Тот период до сих пор остается самым успешным в тренерской карьере бывшего футболиста Реала.

К слову, Олимпиакос не очень удачно начал нынешний сезон, набрав лишь 8 очков за 5 стартовых туров чемпионата Греции. В группе Лиги Европы команда стартовала с двух поражений от Нанта и Фрайбурга. Очевидно, это не те результаты, на которые рассчитывало руководство, приглашая таких звезд, как Марсело и Хамес Родригес.