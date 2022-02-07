33-летний бразилец готов завершить карьеру, когда станет наиболее титулованным игроком Реала в истории, информирует COPE .

Марсело получил длительную дисквалификацию за "спасение" Лунина и грубость в адрес арбитра

Для этого ему нужно выиграть еще один трофей, ведь сейчас он делит лидерство с легендарным Пако Хенто. У обоих их по 23. Контракт Марсело завершается летом, а потому шансы торжествовать в Лиге чемпионов или Примере остаются.

Уже после конца карьеры Марсело, отыгравший более 530 поединков в сливочной футболке, готов стать моделью для рекламы нижнего белья американского производителя.

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