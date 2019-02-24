Марсело дважды на этой неделе встречался с руководством Реала – бразилец просит продать его

Защитник "галактикос" Марсело хочет покинуть мадридский клуб.

По информации TeleMadrid, бразилец дважды встречался с руководством Реала на этой неделе. Главная цель рандеву – продажа Марсело в конце этого сезона. Защитник дал понять менеджменту Реала, что хочет, чтобы его продали.

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У Марсело не самые лучшие отношения с наставником мадридцев Сантьяго Солари. Защитник не слишком часто появляется в основном составе команды, хотя во времена Зидана он был ключевой деталью в командном механизме Реала.

Сам футболист заинтересован в воссоединении с Криштиану Роналду, который покинул Мадрид, и засиял новыми красками в Ювентусе.

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Главным препятствием для трансфера Марсело в Турин может стать его трансферная стоимость, ведь по данным Transfermarkt он стоит 70 млн евро. Итальянский клуб пока не готов заплатить такие деньги за 30-летнего игрока и надеется "сбить" стоимость на бразильца.