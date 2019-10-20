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Марсело – о поражении Реала от Мальорки: Сегодня играть в Ла Лиге очень сложно

14:36 28 Читати українською
Марсело – о поражении Реала от Мальорки: Сегодня играть в Ла Лиге очень сложно
Марсело / Фото ФК Реал

Защитник Реала Марсело попытался объяснить причины фиаско мадридцев в матче с Мальоркой (0:1).

7’ Лагу Джуниор
 
Альваро Одриосола 75’
7’ Лагу Джуниор
75’ Альваро Одриосола

"Мы проиграли, но мы должны двигаться дальше. Больно проигрывать, потому что мы хорошо играли, но быстро пропустили гол. Надеялись отыграться, но это было невозможно.

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У нас не было времени размышлять, они забили гол, ушли в защиту и стали ждать возможности для контратак, но это не оправдание.

Нам нужно хорошо играть до финального свистка. Мы выиграли несколько игр, хотя нам чего-то не хватало. Стараемся сделать все возможное, чтобы победить, но играть в Ла Лиге сегодня очень сложно", – цитирует Марсело Goal.

Напомним, поражение Реала позволило Барселоне оказаться на вершине турнирной таблицы Примеры.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Мальорка - Реал Мадрид Марсело Марсело
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