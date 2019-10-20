Марсело – о поражении Реала от Мальорки: Сегодня играть в Ла Лиге очень сложно

Защитник Реала Марсело попытался объяснить причины фиаско мадридцев в матче с Мальоркой (0:1).

"Мы проиграли, но мы должны двигаться дальше. Больно проигрывать, потому что мы хорошо играли, но быстро пропустили гол. Надеялись отыграться, но это было невозможно.

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У нас не было времени размышлять, они забили гол, ушли в защиту и стали ждать возможности для контратак, но это не оправдание.

Нам нужно хорошо играть до финального свистка. Мы выиграли несколько игр, хотя нам чего-то не хватало. Стараемся сделать все возможное, чтобы победить, но играть в Ла Лиге сегодня очень сложно", – цитирует Марсело Goal.

Напомним, поражение Реала позволило Барселоне оказаться на вершине турнирной таблицы Примеры.

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