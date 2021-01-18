Атлетик в напряженном финале Суперкубка Испании одолел "блаугранас" со счетом 3:2. Для наставника "красно-белых" победа стала рекордной.

Барселона – Атлетик – 2:3 – видео голов и обзор финала Суперкубка Испании с историческим удалением Месси

Как сообщает Opta, Марселино Гарсия Тораль стал первым в истории тренером, который тримфував над Барсой в двух финалах подряд. 55-летний специалист до этого еще и победил каталонцев с Валенсией в 2019 году в финале Кубка Испании.

К слову, для басков победа в Суперкубке Испании стала третьей в клубной истории.

Атлетік феноменальним голом прибив Барселону та виграв Суперкубок Іспанії – Мессі в тіні Грізманна та з великою ганьбою