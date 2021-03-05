Благодаря победе над Леванте в 1/2 финала Кубка Испании наставник Атлетико из Бильбао Марселино Гарсия Тораль переписал историю соревнований.

55-летний специалист стал лишь 3-м тренером в истории, который примет участие в трех финалах Копа дель Рей подряд. Об этом написал статист Педро Мартин в своем твиттере.

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Марселино во главе Атлетика в апреле сыграет в двух финалах Кубка Испании – предыдущего и нынешнего сезонов. В свою очередь в сезоне 2018/19 он триумфовал в турнире с Валенсией. Ранее в трех финалах Кубка Короля подряд участвовали только легендарный энтренадор мадридского Реала Мигель Муньос (1960-1962 гг.) и экс-наставник Барселоны Луис Энрике (2015-2017 гг.).

Отметим, что посодействовал рекорду Марселино уволенный басками в январе Гаиска Гаритано. Именно он вывел "львов" в финал сезона 2019/20.

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