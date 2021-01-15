"Ощущение замечательные. Победить Реал всегда приятно. Футболисты проявили потрясающую концентрацию и сплоченность. Они хотели играть в том стиле, над которым мы работали. Я очень доволен. Атлетик не побеждал Реал 11 матчей, но тепер я очень рад. С момента нашего прихода в команду у нас сразу наладилась работа с футболистами.

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Мы использовали положительные моменты предыдущей работы и хотели привить игрокам личную и коллективную уверенность. Нам повезло, что мы не сыграли с Атлетико (поединок 9 января перенесли из-за погодных условий – прим.). Благодаря этому нам удалось больше потренироваться, ведь мы только пришли в команду. Отношение ребят к делу упрощает нам работу", – цитирует Марселино Marca.

К слову, в финале Суперкубка Испании Атлетик из Бильбао встретится с Барселоной 17 января.

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