Фабрицио Раванелли вернулся в Марсель, информирует официальный сайт клуба. Бывший нападающий, выступавший за французов с 1997 по 2000 год и пользовавшийся огромной популярностью, стал новым советником Олимпика. 55-летний специалист будет представлять интересы президента клуба Пабло Лонгории в национальных и международных органах.

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Ранее Раванелли был частым гостем на матчах Марселя. Не имея никакой должности в клубе, он входил в состав официальной делегации Олимпика во время матчей Лиги Европы в прошлом сезоне.

"Возвращение в Марсель 25 лет спустя в роли советника представляет для меня настоящий источник гордости, а также предполагает большую ответственность. Болельщики команды, безусловно, представляют собой одну из самых прекрасных страниц моей карьеры, и я с энтузиазмом возвращаюсь в Марсель", – отметил итальянец.

Напомним, что в 2018 году Раванелли тренировал ФК Арсенал-Киев.

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