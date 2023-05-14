Полузащитник Руслан Малиновский продолжит выступления в Марселе, сообщает Foot sur 7.

"Малиновский фантастически умный": Тудор назвал главную проблему украинца в Марселе

30-летний хавбек перебрался в стан провансальцев в зимнее трансферное окно из Аталанты на правах аренды. В соглашении был предусмотрен пункт об обязательном выкупе украинца в случае сохранения Марселем прописки в элитном дивизионе. Свою задачу Тудор и Ко выполнили – команда за 4 тура до финиша идет в турнирной таблице третьей, набрав 70 очков.

По информации источника, после оформления выкупа Малиновский подпишет с Марселем контракт сроком на три года – до лета 2026-го.

Напомним, в текущем сезоне Руслан провел за провансальцев 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Ранее сообщалось, что Аталанта заработает на трансфере украинца не менее 10 миллионов евро, еще 3 предусмотрены в виде бонусов. Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

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