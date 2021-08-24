Провансальцы подписали правого защитника на постоянной основе, сообщает официальный сайт клуба.

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Лирола заключил с Марселем 5-летний контракт. Французский гранд заплатил за испанца ориентировочно 6,5 млн евро. На Велодроме Лироле не потребуется дополнительное время для освоения. Он уже защищал цвета Олимпика в прошлом сезоне на правах аренды.

К слову, за полсезона в составе Марселя Поль Лирола провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Ранее защитник также защищал цвета Сассуоло и Эспаньола B.

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