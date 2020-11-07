Минимальная победа над Страсбуром в 10-м туре чемпионата Франции стала особенной не только для марсельского Олимпика, но и для истории дивизиона в целом.

Для победы провансальцам хватило одного удара в сторону ворот эльзасцев, сообщает Opta Sports.

Марсель минимально одолел Страсбур и приблизился к лидерам Лиги 1

Этот случай стал первым в своем роде за последние 14 лет. Именно начиная с сезона 2006/07 в Лиге 1 ведут подобную статистику. Победный мяч в свой актив на 72-й минуте поединка записал Морган Сансон, которому ассистировал Дарио Бенедетто.

К слову, победа над Страсбуром позволила Марселю подняться на 4-е место в чемпионате. От лидера первенства – ПСЖ – подопечные Андре Виллаш-Боаша отстают всего на 3 очка.

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