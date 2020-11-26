Команда Андре Виллаша Боаша вновь не смогла добыть хотя бы очко в Лиге чемпионов. Смотрите видеообзор матча Марсель – Порту (0:2).

Порту переиграл Марсель в 4-м туре ЛЧ и значительно улучшил свои шансы на выход в плей-офф. А вот у французов плохи дела – 0 очков и последнее место квартета. Более того, это поражение стало для Марселя уже 13-м подряд в Лиге чемпионов, что является антирекордом в истории турнира, информирует Opta.

Лига чемпионов: Бавария вышла в плей-офф, Ливерпуль дома проиграл Аталанте, Атлетико снова подарил очко россиянам

Провансальцы превзошли неудачную полосу Андерлехта, который в 2003-2005 годах проиграл 12 поединков подряд.

К слову, именно Марсель стал первым победителем реформированной Лиги чемпионов. В финале 1993 года французы одолели Милан (1:0).