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Марсель условно отстранен от участия в еврокубках

22:57 36 Читати українською
Марсель условно отстранен от участия в еврокубках
Болельщики Марселя / Twitter

Французский клуб получил штрафные санкции от УЕФА за бесчинства фанатов.

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел нарушения фанов Марселя во время матчей плей-офф Лиги Европы-2018/19 против РБ Лейпциг, Зальцбурга и Атлетико. Болельщики французской команды наносили ущерб стадионам, жгли файеры и бросали на поле лишние предметы.

УЕФА решил дисквалифицировать Марсель на следующий евробковий сезон, когда клуб получит право там выступать. Это наказание является условным – испытательный срок 2 года.

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Также клуб должен заплатить штраф в размере 100 тысяч евро, частично закрыть стадион во время следующего матча под эгидой УЕФА и возместить убытки Лиону, на стадионе которого в финале ЛЕ творили бесчинства фаны.

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