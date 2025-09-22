Марсель удержал победу над ПСЖ – Забарный провел сильный матч, спасал парижан, но мог и привезти
Марсель в рамках 5-го тура французской Лиги 1 победил ПСЖ (1:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Забарный попал в основу. Луис Энрике изменил ради этого схему
Французская пресса не ожидала появления Ильи в основе на Марсель. Очевидно, украинского новичка все еще воспринимают футболистом, которому следует учиться и адаптироваться к игре в топ-клубе. Тренерский штаб вряд ли разделяет такое мнение – Забарный попал в старт в четырех из пяти матчей чемпионата, а в поединке Лиги чемпионов против Наполи экс-динамовца выпустили на последние 20 минут.
Именно тогда Луис Энрике опробовал модель со схемой в три центрбека. Наш земляк занимал позицию центрального, располагаясь между Маркиньосом и Пачо. Эксперимент перенесли и на игры с Марселем на Велодроме – впрочем, вряд ли причиной был перфоманс Забарного. Просто каталонец решил отзеркалить модель провансальцев.
Для Ильи это решение стало большим плюсом. Коуч доверил ему старт в настоящем топ-матче уровня ЛЧ. Оказывается, украинец может играть не только в отсутствие Маркиньоса, но и рядом с основной парой ЦЗ. А вот для ПСЖ новая схема стала проблемой.
ПСЖ тотально провалил первый тайм
Даже в провальном поединке против Челси в финале КЧМ-2025 парижане не выглядели настолько слабо в атаке. Статистика просто шокировала – за 45 с лишним минут действующий триумфатор ЛЧ нанес всего 4 удара, которые потянули на мизерные 0,18 ожидаемых голов. При этом команда провела всего 2 касания в штрафной Марселя.
В актив гостей можно занести разве что смещение Кварацхелии с левого фланга на ближний угол штрафной. Грузин завершил его обводящим выстрелом, но мяч прошел в метре от каркаса. Был также лонгшот Витиньи прямо в руки Рульи и потенциальный выход Фабиана Руиса один на один – вот только Рульи прочитал ситуацию и успел накрыть передачу.
Вот и вся острота. Зато Марсель открыл счет уже на 5-й минуте, организовав атаку вторым темпом после углового. Веа неожиданно выскочил из-за спины Хвичи, перехватил мяч и сразу же сбросил его Гринвуду. Мейсон навесил в район дальней стойки – рикошетом сфера зависла над Маркиньосом и Агердом. Марокканский центрбек выиграл дуэль у своего визави, пробив головой в ближнюю девятку. 1:0!
На 25-й минуте Наеф мог и ассист исполнить, запустив пас на ход Гуйри. Тот сместился с левого фланга и нанес дальний удар. Шевальи ничего не мог поделать, однако парижан спасла перекладина!
На 28-й же минуте Марсель забил во второй раз. Гринвуд принял 50-метровую диагональ и набросил мяч в центр штрафной, но там надежно сыграли защитники ПСЖ. Отскок остался за Паваром – тот покатил на линию вратарской, а Эмерсон замкнул. К счастью для Забарного и Ко, гол не засчитали из-за офсайда.
Париж оправился после перерыва, но переломить игру не смог
Команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Марселя, однако поддержать атакующий пыл во втором тайме хозяевам не удалось. Провансальцы и до этого владели мячом 35% времени, однако теперь показатель упал до 29%. До 85-й минуты Олимпик даже по воротам не бил, а вместо 11 касаний в штрафной подопечные Роберто Де Дзерби провели всего четыре.
Парижане немножечко прибавили по сравнению с первым таймом, однако перелома в игре не случилось. 8 ударов и 8 касаний мяча при 0,43 xG – совсем не те цифры, которые ждешь от ПСЖ. Особенно когда чемпион должен отыгрываться. Тем не менее, несколько моментов подопечные Луиса Энрике создали.
Так, на 59-й минуте Хвича сумел пробить с центра штрафной. Выстрел заблокировали, но отскок остался за Хакими. Марокканец с линии вколотил в левый нижний – Рульи откровенно спас Марсель!
На 65-й минуте Рамуш замкнул заброску от Хвичи, нанеся удар головой с линии вратарской. Получилось высоковато. На 72-й и 87-й же с дистанции приложился Витинья, но его залпы на Велодроме летели исключительно по позиции голкипера. Вот, собственно, и вся атакующая активность подопечных Луиса Энрике.
При этом гости нарвались на несколько опасных контратак. Гринвуд и Обамеянг даже убегали один на один с Шевалье – вот только Мейсон слишком далеко отпустил от себя мяч, а Пьер-Эмерик залез в офсайд. В компенсированное время снова выбегал на рандеву с голкипером, но пробил прямо в него.
Словом, футбол ПСЖ во французском Ле Классик оказался очень слабым – минимальное поражение оказалось вполне заслуженным.
Проблемы в эндшпиле испортили впечатление от сильного матча Забарного
К Забарному в этом матче вопросов минимум. Все три попытки отбора со стороны украинца оказались удачными, а из пяти единоборств на земле наш земляк выиграл четыре. Кроме этого, Илья выполнил 3 успешных выноса и заблокировал 1 удар.
И это только чисто статистические факты. Стоит отметить несколько ситуаций, в которых экс-динамовец откровенно выручил. В частности, Забарный выдержал линию офсайда в собственной штрафной при втором взятии ворот ПСЖ. На 4-й же минуте он заблокировал выстрел Гринвуда с минимального расстояния (именно после этого произошел голевой угловой).
Во втором тайме Забарный вообще был самым заметным среди центрбеков ПСЖ. Особенно впечатлил его жесткий отбор у Обамеянга во время рывка по флангу, а также ситуация с выходом Пьера-Эмерика один на один на 85-й минуте. Конечно, Илья подбил габонца – если бы не офсайд, то могли бы дать красную – однако понравился другой факт. Догнать нападающего сумел только Илья, и сбивал он его до штрафной.
Вместе с тем, следует отметить два выхода один на один в исполнении парижан. Все же, избежать вины за эти эпизоды не удастся. В частности, рывок Гринвуда один на один произошел после того, как украинец не смог накрыть Мейсона на приеме в центре – а затем не успел за его рывком. Для Забарного такие ошибки являются типичными еще со времен Борнмута.
Ну а выход Обамеянга на 4-й компенсированной минуте произошел после передачи за спину украинцу. Наш земляк снова не успел. С другой стороны, такие эпизоды не должны удивлять, ведь экс-форвард Арсенала и Боруссии Д до сих пор сохраняет высокую скорость, а Маркиньос ошибался точно так же. И все равно спрашивать будут с Ильи – хотя до 80-й минуты он проводил фантастический матч.