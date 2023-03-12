Марсель принимает Старсбур в рамках 27 тура Лиги 1. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Марсель – Страсбург стартует в 21:45 по киевскому времени. Смотреть матч в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO.

Руслан Малиновский в предыдущем матче вышел со скамейки запасных и провел бледный тайм, но возвращается в стартовый состав Марселя. А вот Эдуард Соболь, у которого есть стабильное место в основе Страсбура, неожиданно начинает игру в запасе.

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Стартовые составы команд

Марсель: Лопес – Балерди, Мбемба, Колашинац – Клос, Ронжье, Верету, Тавареш – Ундер, Малиновский – Санчес.

Запасные: Бланко, Каборе, Байли, Жиго, Унаи, Гендузи, Витинья, Муг, Пайе.

Страсбур: Сельс – Жилбер, Джику, Ньямси – Дагба, Ахулу, Сансон, Линар, Делени – Гамейро, Диалло.

Запасные: Риссе, Перрин, Буэбари, Соболь, Прчич, Сузуки, Диарра, Сиссоко, Мотиба.