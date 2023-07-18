Провансальцы пытаются найти усиление в линию атаки. Этот вопрос стал особенно критичным, учитывая, что Алексис Санчес еще не определился со своим будущим. Одной из целей Марселя стал форвард Челси Пьер-Эмерик Обамеянг.

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Как информирует Фабрицио Романо, провансальцы уже договорились о трехлетнем соглашении с габонцем. Марсель оптимистично настроен на то, что переговоры с Челси пройдут быстро. Одной из причин является то, что лондонцы не исключают идею отпустить Обамеянга бесплатно.

Напомним, что габонец – воспитанник Бастии. За свою карьеру он успел поиграть во Франции за такие клубы, как Дижон, Лилль и Сент-Этьен. В прошлом сезоне за Челси Обамеянг сыграл в 21 матче, забив три гола.

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