Прошлым летом провансальцы уже пытались договориться о трансфере украинца, но клубы так и не смогли достичь консенсуса. Малиновский остался в Аталанте, где получает мало шансов от Джан Пьеро Гасперини.

Новый клуб для Малиновского – куда украинцу бежать от "неблагодарного" Гасперини

По информации L’Équipe, Марсель снова готов помочь украинцу с игровой практикой. Зимой французы снова попытаются подписать 29-летнего игрока. В этот раз клуб будет работать усерднее, ведь в Малиновском видят замену для Амина Арита. Марокканец порвал крестообразные связи и вылетел до конца сезона.

К слову, в нынешней кампании Руслан Малиновский 14 раз выходил на поле в матчах за Аталанту (преимущественно это выходы на замену). За 538 сыгранных минут футболист успел забить 1 гол и отдать 2 ассиста.

Интер удержал победу над Аталантой в центральном матче Серии А – Малиновский получил целый тайм, Джеко впечатляет