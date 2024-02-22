Шахтер сыграет против Марселя в ответном матче плей-офф Лиги Европы 2023/24. Где смотреть игру онлайн, подскажет "Футбол 24".

Матч Марсель – Шахтер состоится в четверг, 22 февраля, в 22:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн матча.

Марсель – Шахтер: прогноз на матч плей-офф Лиги Европы: прогноз на матч плей-офф Лиги Европы

Где смотреть матч Марсель – Шахтер

Поединок в прямом эфире можно посмотреть на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), в частности на канале "MEGOGO Футбол Первый", начиная с 21:45. Сервис является официальным транслятором еврокубков в сезоне-2023/24.

Первый матч завершился результативной ничьей в Гамбурге. "Горнякам" нужна победа в основное/дополнительное время или по пенальти для прохода в следующий раунд. На трансляции будет работать Роберто Моралес, который защищает страну в ВСУ.

Марсель между поединками с Шахтером сменил тренера. На замену Дженнаро Гаттузо пришел Жан-Луи Гассе, которого недавно с позором уволили из сборной Кот-д'Ивуара.