Марсель принимает ПСЖ в рамках 25 тура Лиги 1. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Марсель – ПСЖ стартует в 21:45 по киевскому времени. Смотреть матч в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO.

Руслан Малиновский начинает Ле Классик в стартовом составе Марселя. Украинец уже забивал ПСЖ – в начале месяца Руслан выбил Месси из Кубка Франции.

Малиновский победным голом выбил ПСЖ из Кубка Франции – украинец затмил Месси, который снова остался без трофея

Марсель – главный конкурент ПСЖ в борьбе за чемпионство. Олимпик отстает от Парижа на 5 очков.

Стартовые составы команд

Марсель: Лопес – Байли, Балерди, Колашинац – Ундер, Ронжье, Верету, Тавареш – Малиновский, Гендузи – Санчес.

Запасные: Бланко, Каборе, Клосс, Эльмаз, Унаи, Витинья, Пайе.

ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркиньос, Кимпембе – Мукиеле, Руис, Верратти, Витинья, Мендеш – Месси, Мбаппе.

Запасные: Рико, Летелье, Бернат, Пембеле, Данилу, Солер, Битшиабу, Заир-Эмери, Экитике.