Марсель продлил контракт с главным ветераном команды – осенью ему исполнится 38

Марсельский Олимпик объявил о продлении сотрудничества с голкипером Йоанном Пеле.

37-летний вратарь переподписал соглашение с провансальцами, сообщает официальный сайт клуба.

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Обновленный контракт Пеле с Марселем будет действовать еще год. Следующий сезон станет для опытного кипера уже пятым на Велодроме. В Марсель Пеле перебрался из Сошо в 2015 году. Ветеран уже успел провести 85 поединков в составе Марселя (29 – на "ноль").

В сезоне 2019/20 Йоанн Пеле провел всего 5 матчей во всех турнирах, 1 из них – "сухой".

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