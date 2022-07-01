Марсель и Сампаоли решили расторгнуть контракт по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. Руководство и тренер имеют разные взгляды на развитие команды.

ПСЖ стремится как можно быстрее избавиться от Месси и Неймара

Сампаоли возглавил Марсель в начале 2021-го. Аргентинский специалист сделал Олимпик вице-чемпионом Франции в прошлом сезоне и вывел в групповой раунд Лиги чемпионов.

Хорхе привил команде эффектный стиль, играя по оригинальной схеме 3-2-4-1. Клуб поблагодарил Сампаоли за прогресс и отметил, что 16 месяцев совместной работы были успешными.