В пятницу, 21 июля, CAS снял с Марселя 12-месячный трансферный бан, который был наложен ФИФА после приобретения у Уотфорда полузащитника Папа Гуйе. Об этом информирует L'Équipe.

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В 2020 году сенегальский опорник подписал предварительный контракт с Уотфордом, когда был ещё игроком Гавра. После того как английский клуб объявил о подписании контракта с Гуйе, игрок поставил свою подпись под контрактом с Марселем. Из-за этого Уотфорд подал жалобу в ФИФА, в результате которой Марсель получил трансферный бан, а Пап – четырёхмесячную дисквалификацию.

Сообщается, что французский клуб и сам игрок были оштрафованы на 2,5 млн евро. Четырёхмесячная дисквалификация Папа начнётся с начала чемпионата Испании в августе, сейчас Гуйе является игроком Севильи.

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