Молодой хавбек перебрался на Велодром, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Дуглас Коста оформил возвращение в Баварию

Кюизонс будет играть за Марсель на правах аренды. Срок действия соглашения – один сезон. Ранее он провалил медосмотр в Лидсе, где его хотел видеть эксцентричный Марсело Бьелса. Кюизонс является воспитанником французского Нанси, но имя себе сделал в Германии. Там он выступал за Боруссию М и Баварию.

В нынешнем сезоне Микаэль Кюизонс сыграл 17 минут в немецком первенстве. В свою очередь в прошлом сезоне полузащитник провел 9 матчей в Бундеслиге, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист.

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