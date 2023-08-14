Марсель поднял ценник на Малиновского – борьба за украинца набирает новые обороты
Провансальцы решили заработать на трансфере хавбека сборной Украины.
Марсель поднял ценник на украинского полузащитника Руслана Малиновского, сообщает MSN.
Малиновский выбрал приоритетный вариант для продолжения карьеры – агенты вылетят в Италию, чтобы завершить переговоры
По информации источника, боссов французского клуба на такой шаг вдохновило большое количество претендентов на 30-летнего игрока. Ранее сообщалось, что украинца пытается подписать Бешикташ, Болонья, Дженоа и две команды из АПЛ.
Отмечается, что теперь Марсель хочет получить за Малиновского 12 млн евро (ранее его готовы были отпустить за 10 млн). В случае аренды, которую "бело-голубые" оценивают в 2 млн, новый клуб будет обязан выкупить игрока за 10 миллионов.
Напомним, Малиновский перешел в Марсель из Аталанты за 10 млн евро. Его контракт с французами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.
Сенсаційно без ПСЖ – топ-5 команд, за якими варто стежити у Франції