Марсель поднял ценник на украинского полузащитника Руслана Малиновского, сообщает MSN.

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По информации источника, боссов французского клуба на такой шаг вдохновило большое количество претендентов на 30-летнего игрока. Ранее сообщалось, что украинца пытается подписать Бешикташ, Болонья, Дженоа и две команды из АПЛ.

Отмечается, что теперь Марсель хочет получить за Малиновского 12 млн евро (ранее его готовы были отпустить за 10 млн). В случае аренды, которую "бело-голубые" оценивают в 2 млн, новый клуб будет обязан выкупить игрока за 10 миллионов.

Напомним, Малиновский перешел в Марсель из Аталанты за 10 млн евро. Его контракт с французами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

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