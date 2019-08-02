Марсель поборется с Ювентусом за таланта Барселоны

Защитник испанской Барселоны Хуан Миранда может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Ювентус и Марсель сделали предложения Барселоне по трансферу флангового защитника, сообщает Sport.es.

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Миранда поразил своей игрой на недавнем Евро U-19, где помог сборной Испании стать чемпионом. Однако, на Камп Ноу его перспективы довольно туманны из-за наличия Жорди Альбы и близкого трансфера Фирпо Хуниора из Бетиса. Юве не прочь подписать Миранду на постоянной основе, в свою очередь французский гранд готов взять защитника в аренду на год.

В прошлом сезоне Хуан Миранда провел 4 матча во всех турнирах. Также он выступал в Юношеской лиге УЕФА в составе Барселоны U-19.

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