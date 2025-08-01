Марсель на своем официальном сайте объявил о подписании Игоря Пайшау. Сумма трансфера составляет 30 миллионов евро + еще 5 миллионов евро в виде бонусов. Три года назад Фейенорд заплатил за бразильца около 4,5 миллионов евро.

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Пайшау провел за роттердамцев 129 матчей, в которых забил 39 голов и оформил 29 ассистов.

Трансфером Пайшау Марсель побил клубный рекорд по сумме, отданной за новичка. Предыдущим рекордным трансфером был переход Витиньи из Браги (25+7 млн евро).

Отметим, что Фейенорд уже превысил планку в 100 млн евро выручки за продажу своих игроков этим летом. Ранее клуб покинули Давид Ганцко, Антони Миламбо и Квилиндши Хартман.