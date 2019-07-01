Марсель отстранил Рами от тренировок из-за скандала с Памелой Андерсон

Адиль Рами пропустит как минимум старт подготовки французского Марселя к новому сезону из-за обвинения в домашнем насилии по отношению своей звездной экс-возлюбленной Памеле Андерсон.

Провансальцы отстранили чемпиона мира от занятий с командой, сообщает RMC Sport.

Рами ответил Памеле Андерсон относительно обвинений в избиении модели

Еще в середине июня Рами получил от Марселя электронное письмо о начале внутреннего расследования относительно поведения защитника, хотя клуб не упомянул, какие действия привели к такому решению. Сейчас скандальному защитнику запрещено появляться в учебно-тренировочном центре Олимпика до 9 июля.

Вероятным сценарием также является разрыв контракта с Рами. Если руководство Марселя решит, что центрбэк нарушил клубные принципы, то сможет не выплачивать ему компенсацию за досрочное прекращение сотрудничества. Сам Адиль Рами считает, что клуб пытается использовать историю, чтобы избавиться от него с целью соответствовать требованиям финансового фэйр-плей.

Напомним, что Памела Андерсон обвинила Рами в домашнем насилии на прошлой неделе. Культовая актриса и модель также рассказала о систематических изменах защитника Марселя.

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