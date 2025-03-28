Пабло Лонгория, президент Марселя, рассказал, почему его клуб не подписал Поля Погба.

По информации Candena SER, Марсель имел возможность подписать футболиста как свободного агента в этом сезоне. Но несмотря на проведенные переговоры с игроком, клуб решил не подписывать контракт из-за потенциальных рисков, связанных с его восстановлением после дисквалификации.

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Лонгория признался, что команда внимательно оценила ситуацию и решила, что подписание Погба может повлиять на баланс коллектива. Президент Марселя добавил, что хотя футболист имеет большой опыт, его подписание было бы контрпродуктивно.

Напомним, Поль Погба отбыл 18-месячную дисквалификацию за употребление допинга и получил разрешение на продолжение карьеры.

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