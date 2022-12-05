Марсель отдал Луиса Суареса в аренду
22:52 - Читати українською
Аренда Луиса Суареса Альмерией предусматривает право выкупа контракт игрока.
Колумбийский нападающий Марселя Луис Суарес был отдан Альмерии в аренду до конца сезона. Об этом информирует официальный сайт французского клуба.
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Сообщается, что аренда подразумевает право Альмерией выкупа контракт игрока при желании.
После двух успешных сезонов в Гранаде 25-летний Суарес так и не заиграл в Марселе. Он сыграл за Олимпик 11 матчей, в которых забил всего лишь 3 гола.
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