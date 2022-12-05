Колумбийский нападающий Марселя Луис Суарес был отдан Альмерии в аренду до конца сезона. Об этом информирует официальный сайт французского клуба.

Марсель заставлял форварда играть на флангах обороны, чтобы принудить его к уходу

Сообщается, что аренда подразумевает право Альмерией выкупа контракт игрока при желании.

После двух успешных сезонов в Гранаде 25-летний Суарес так и не заиграл в Марселе. Он сыграл за Олимпик 11 матчей, в которых забил всего лишь 3 гола.

ПСЖ во Львове, Ланс-98 и драма с Бордо: как наши против французов играли