Марсель на своем официальном сайте объявил о подписании Эмерсона Пальмиери, который перешел из Вест Хэма. Условия сделки не разглашаются. В свою очередь, лондонский клуб объявил, что продал натурализованного Италией бразильца на постоянной основе.

Зинченко приписывают контракт с участником Лиги чемпионов – гранд на позицию украинца везет чемпиона Европы

В этом сезоне Эмерсон не выходил на поле ни в одном матче Премьер-лиги за Вест Хэм. Он также не принимал участия в предсезонном туре клуба.

За три сезона в составе Вест Хэма Эмерсон сыграл 113 матчей. Он выигрывал чемпионат Европы 2020 года в составе сборной Италии.

Напомним, что ранее Марсель рассматривал Александра Зинченко на позицию левого защитника.