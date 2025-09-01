Зинченко официально потерял еще один вариант побега из Арсенала – Де Дзерби за копейки получил чемпиона Европы и победителя ЛЧ
Левый защитник Эмерсон Пальмиери стал игроком Марселя.
Марсель на своем официальном сайте объявил о подписании Эмерсона Пальмиери, который перешел из Вест Хэма. Условия сделки не разглашаются. В свою очередь, лондонский клуб объявил, что продал натурализованного Италией бразильца на постоянной основе.
Зинченко приписывают контракт с участником Лиги чемпионов – гранд на позицию украинца везет чемпиона Европы
В этом сезоне Эмерсон не выходил на поле ни в одном матче Премьер-лиги за Вест Хэм. Он также не принимал участия в предсезонном туре клуба.
За три сезона в составе Вест Хэма Эмерсон сыграл 113 матчей. Он выигрывал чемпионат Европы 2020 года в составе сборной Италии.
Напомним, что ранее Марсель рассматривал Александра Зинченко на позицию левого защитника.