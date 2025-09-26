В матче шестого тура Лиги 1 встречались Страсбур и Марсель. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Лига 1, 6-й тур

Страсбур – Марсель – 1:2

Голы: Уаттара, 49 – Обамеянг, 78, Мурильо 90+1

Де Дзерби узнал срок дисквалификации за удаление в матче против Забарного – он серьезно нарушил правила

В одном из самых интересных матчей 6-го тура Лиги 1 Страсбур на своем поле принимал Марсель. Напомним, что эту игру пропускал наставник гостей Роберто Де Дзерби за удаление в матче с ПСЖ. Отчетный матч прошел при безумной интенсивности и борьбе – команды пытались играть высоко, применяя прессинг, что в конце концов вылилось в большое количество фолов. За первый тайм арбитр показал пять желтых карточек: четыре – Марселю и одну Страсбуру. Футболисты имели несколько полумоментов, но счет оставался нулевым.

Второй тайм прошел в том же русле, но команды все же сумели порадовать болельщиков забитыми мячами. Сначала на 49-й минуте Уаттара после провала гостей в создании искусственного офсайда расстрелял пустые ворота, а на 78-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет. Мяч был забит после провальной игры защиты хозяев – форвард Марселя получил мяч на линии штрафной, пробил по воротам, голкипер отразил удар габонца, но на добивании ловчее оказался именно Обамеянг, несмотря на то что защитники были в гораздо лучшей позиции.

После этого гола Марсель почувствовал преимущество и бросился добивать соперника. Наконец на 91-й минуте Тимоти Веа после навеса с правого фланга попал в перекладину, а первым на добивании оказался Амир Мурильо, который и установил окончательный счет.

Марсель вырывает победу и сравнивается с лидерами Лиги 1 по набранным очкам.

Марсель удержал победу над ПСЖ – Забарный провел сильный матч, спасал парижан, но мог и привезти