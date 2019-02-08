toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭМИЛИАНО САЛА ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ

Марсель одержал волевую победу над Дижоном

23:36 4 Читати українською
Марсель одержал волевую победу над Дижоном
Марсель одержал победу над Дижоном

В 24 туре чемпионата Франции Дижон дома уступил Марселю (1:2).

Франция, Лига 1, 24 тур

Дижон – Марсель – 1:2

Голы: Мари, 18 – Балотелли, 56, Окампос, 74

Блан может возглавить Марсель

Хозяева быстро вышли вперед, уже на 18-й минуте забил Жордан Мари. Марсель владел инициативой, но смог забить уже на 56-й минуте, своим вторым голом в футболке Марселя отличился Балотелли. А еще через 20 минут гости забили второй. В итоге – победа Марселя 2:1.

После этого матча Марсель поднялся на 5 строчку турнирной таблицы Лиги 1 и имеет в активе 37 очков, Дижон – 16-й с 20 зачетными пунктами.

Франция24 турСтад Гастон Жерар (Дижон)

Дижон - Марсель: Пятница 08 февраля 2019

Дижон
Матч окончен
1 : 2
Марсель
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Марсель Марсель Дижон Дижон Франция Дижон - Марсель
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
45
мин
Фулхэм
14:30
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук