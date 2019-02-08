Марсель одержал волевую победу над Дижоном

В 24 туре чемпионата Франции Дижон дома уступил Марселю (1:2).

Франция, Лига 1, 24 тур

Дижон – Марсель – 1:2

Голы: Мари, 18 – Балотелли, 56, Окампос, 74

Блан может возглавить Марсель

Хозяева быстро вышли вперед, уже на 18-й минуте забил Жордан Мари. Марсель владел инициативой, но смог забить уже на 56-й минуте, своим вторым голом в футболке Марселя отличился Балотелли. А еще через 20 минут гости забили второй. В итоге – победа Марселя 2:1.

После этого матча Марсель поднялся на 5 строчку турнирной таблицы Лиги 1 и имеет в активе 37 очков, Дижон – 16-й с 20 зачетными пунктами.