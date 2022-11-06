Марсель обыграл Лион и поднялся в топ-4, Фонсека снова потерял очки, победа Монако – все результаты Лиги 1
В воскресенье завершился 14-й тур французской Лиги 1. Счета и обзор матчей читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Франции, 14 тур
Клермон – Монпелье – 1:1
Голы: Андрич, 62 – Саванье, 10 (пен)
Нереализованные пенальти: Андрич, 41, Кей, 68 (оба – Клермон)
Ницца – Брест – 1:0
Гол: Лаборд, 54
Реймс – Нант – 1:0
Гол: Балогун, 83 (пен)
Удаление: Паллуа, 54 (Нант)
Тулуза – Монако – 0:2
Голы: Головин, 46, Эмболо, 60
Лилль – Ренн – 1:1
Голы: Фонте, 16 – Бурижо, 58 (пен)
Удаление: Мелинг, 90 (Ренн)
Марсель – Лион – 1:0
Гол: Жиго, 43
Самой громкой вывеской была дуэль Марселя и Лиона на Велодроме. Счет в конце первого тайма открыли хозяева – на 43-й минуте защитник Жиго удачно сходил на угловой, замкнув подачу Верету.
ПСЖ без Месси обыграл Лорьян – Неймар забил издевательский гол и ассистом принес победу, Мбаппе остался в тени
Этот гол оказался единственным в не слишком зрелищном матче. На последний угловой пошел даже кипер Лиона, однако счет больше не изменился. Подопечные Тудора прервали полосу неудач и поднялись в топ-4.
В других матчах Лилль Паулу Фонсеки поделил очки с Ренном, пропустив с пенальти. Монако без проблем одолел Тулузу благодаря двум голам во второй половине игры. Ницца минимально обыграла Брест, а Реймс с тем же счетом 1:0 справился с Нантом. Клермон расписал ничью с Монпелье, не забив при этом два пенальти.