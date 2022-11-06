Чемпионат Франции, 14 тур

Клермон – Монпелье – 1:1

Голы: Андрич, 62 – Саванье, 10 (пен)

Нереализованные пенальти: Андрич, 41, Кей, 68 (оба – Клермон)

Ницца – Брест – 1:0

Гол: Лаборд, 54

Реймс – Нант – 1:0

Гол: Балогун, 83 (пен)

Удаление: Паллуа, 54 (Нант)

Тулуза – Монако – 0:2

Голы: Головин, 46, Эмболо, 60

Лилль – Ренн – 1:1

Голы: Фонте, 16 – Бурижо, 58 (пен)

Удаление: Мелинг, 90 (Ренн)

Марсель – Лион – 1:0

Гол: Жиго, 43

Самой громкой вывеской была дуэль Марселя и Лиона на Велодроме. Счет в конце первого тайма открыли хозяева – на 43-й минуте защитник Жиго удачно сходил на угловой, замкнув подачу Верету.

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Этот гол оказался единственным в не слишком зрелищном матче. На последний угловой пошел даже кипер Лиона, однако счет больше не изменился. Подопечные Тудора прервали полосу неудач и поднялись в топ-4.

В других матчах Лилль Паулу Фонсеки поделил очки с Ренном, пропустив с пенальти. Монако без проблем одолел Тулузу благодаря двум голам во второй половине игры. Ницца минимально обыграла Брест, а Реймс с тем же счетом 1:0 справился с Нантом. Клермон расписал ничью с Монпелье, не забив при этом два пенальти.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ