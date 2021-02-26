Хорхе Сампаоли стал новым главным тренером Марселя, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 60-летним специалистом подписан до 2023 года.

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На тренерском мостике "олимпийцев" он заменил Андре Виллаш-Боаша, который ушел со скандалом. Сам аргентинец недавно прекратил сотрудничество с Атлетико Минейро по собственной инициативе. У Сампаоли богатый тренерский опыт, но он, прежде всего, известен по работе в Севилье и в сборной Аргентины, где тренировал Месси.

Заметим, Марсель назначил еще и нового президента клуба. Им стал Пабло Лонгория, который с лета 2020-го работал спортивным директором в коллективе.

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