Маурицио Сарри получил запрос от Марселя с предложением возглавить провансальцев, сообщает Sky Sport Italia.

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Итальянский специалист не слишком заинтересовался вакантным местом, ведь не намерен начинать работу с любой командой посреди сезона, Сарри планирует отдыхать до лета. Напомним, французский гранд недавно объявил о разрыве контракта с Андре Виллаш-Боашом.

После 20-ти туров Лиги 1 Марсель расположился на 7-й строчке турнирной таблицы.

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