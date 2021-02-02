Марсель нашел звездного кандидата на пост главного тренера
20:15 - Читати українською
Руководство Марселя в срочном порядке ищет нового наставника команды.
Маурицио Сарри получил запрос от Марселя с предложением возглавить провансальцев, сообщает Sky Sport Italia.
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Итальянский специалист не слишком заинтересовался вакантным местом, ведь не намерен начинать работу с любой командой посреди сезона, Сарри планирует отдыхать до лета. Напомним, французский гранд недавно объявил о разрыве контракта с Андре Виллаш-Боашом.
После 20-ти туров Лиги 1 Марсель расположился на 7-й строчке турнирной таблицы.
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