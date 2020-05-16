Марсель нашел двух звездных претендентов на место Виллаш-Боаша

Руководство марсельского Олимпика начало подбор кандидатур на случай отставки Андре Виллаш-Боаша с поста главного тренера команды.

Провансальцы рассматривают несколько претендентов на должность наставника, сообщает L'Equipe.

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Топ-кандидаты, по мнению боссов Марселя, бывший коуч Монако Леонарду Жардим и главный тренер Лилля Кристоф Гальтье. Оба специалиста могут похвастаться призами Лучшему тренеру года в Лиге 1, а экс-наставник монегасков еще и завоевал чемпионский титул в сезоне 2016/17. Нынешний главный тренер Марселя Андре Виллаш-Боаш может уйти в отставку из-за разногласий с президентом клуба в вопросе комплектации команды. Велодром уже покинул Андони Субисаррета – спортивный директор, пригласивший португальца.

Отметим, что Марсель завершил сезон на 2-м месте в чемпионате Франции и обеспечил себе место в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.

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