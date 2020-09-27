Чемпионат Франции 2020/21, 5-й тур

Сент-Этьен – Ренн – 0:3

Голы: Агуар, 33, Гирасси, 52, Юну, 89

Марсель – Метц – 1:1

Голы: Сансон, 90+5 – Ибраима, 71

Ренн не испытал проблем в выездном поединке против Сент-Этьена. В первой половине Агуар открыл счет в матче, замкнув подачу с углового. Во второй половине гости забивали гораздо красивее: Гирасси замкнул навес ударом через себя, а Юну в конце поединка элегантно перебросил голкипера.

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Марсель неожиданно потерял очки в матче с Метцом. Аутсайдер вышел вперед в середине второй половины усилиями Ибраима. Марсель, несмотря на свое преимущество, забил лишь в компенсированное время – Сансон точно пробил в девятку после фланговой передачи Радоньича.

Таким образом, Ренн набрал 13 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, Сент-Этьен с 10 пунктами остался третьим. Марсель с 8 зачетными баллами теперь шестой, а Метц набрал 4 очка и расположился на 16 позиции.

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