Марсель на последних минутах спас ничью в матче с Метцом, Ренн разбил Сент-Этьен и возглавил чемпионат Франции
Состоялись очередные матчи 5-го тура чемпионата Франции. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".
Чемпионат Франции 2020/21, 5-й тур
Сент-Этьен – Ренн – 0:3
Голы: Агуар, 33, Гирасси, 52, Юну, 89
Марсель – Метц – 1:1
Голы: Сансон, 90+5 – Ибраима, 71
Ренн не испытал проблем в выездном поединке против Сент-Этьена. В первой половине Агуар открыл счет в матче, замкнув подачу с углового. Во второй половине гости забивали гораздо красивее: Гирасси замкнул навес ударом через себя, а Юну в конце поединка элегантно перебросил голкипера.
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Марсель неожиданно потерял очки в матче с Метцом. Аутсайдер вышел вперед в середине второй половины усилиями Ибраима. Марсель, несмотря на свое преимущество, забил лишь в компенсированное время – Сансон точно пробил в девятку после фланговой передачи Радоньича.
Таким образом, Ренн набрал 13 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, Сент-Этьен с 10 пунктами остался третьим. Марсель с 8 зачетными баллами теперь шестой, а Метц набрал 4 очка и расположился на 16 позиции.
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