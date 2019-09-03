Марсель может подписать капитана Нанта даже после окончания трансферного окна – странное правило Лиги 1

Провансальцы хотят воспользоваться особенностями регламента чемпионата Франции.

Марсель планирует подписать хавбека Нанта Валентена Ронжье, информирует журналист Мохамед Бухафси.

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Французский гранд вправе продолжить переговоры по капитану "канареек" несмотря на то, что трансферное окно во Франции закрылось еще вчера. Подобная ситуация возможна благодаря особому пункту регламента Лиги 1, который позволяет клубам покупать одного игрока французского чемпионата даже в сентябре-октябре ("правило джокера").

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Напомним, в четырех турах Лиги 1 Марсель добыл 7 очков и находится на восьмой строчке. У Нанта столько же пунктов, но лучшая разница голов – седьмое место.