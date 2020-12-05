Лига 1, 13 тур

Ним – Марсель – 0:2

Голы: Бенедетто, 57, Жермен, 84

Удаление: Кубас, 77 (Н)

Марсель имел огромное преимущество в первом тайме, однако упустил все свои моменты. Это вызвало огромное возмущение тренера провансальцев Андре Виллаш-Боаша, который очень эмоционально вел себя на бровке и таки получил свою красную карточку.

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Бенедетто открыл счет на 57 минуте. Альваро выполнил идеальный заброс на аргентинского форварда, а тот пробил мимо голкипера. В середине тайма Ним остался в меньшинстве и не смог достойно ответить гостям. Зато Жермен добил соперника, оформив окончательные 2:0.

Победа позволила Марселю вернуться в зону Лиги чемпионов – вторая строчка. Ним продолжает идти 16-ым.

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