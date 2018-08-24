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Марсель готов заплатить Роме 33 млн евро за Строотмана

15:10 18 Читати українською
Марсель готов заплатить Роме 33 млн евро за Строотмана
Кевин Строотман / фото: ФК Рома

Полузащитник Ромы Кевин Строотман может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Марсель выгодно продал Андре-Франка Замбо в Фулхэм и планирует эти деньги потратить на приобретение Кевина Строотмана из Ромы, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Отмечается, что будет сложно убедить 28-летнего полузащитника покинуть римскую команду. Однако, у Марселя есть выгодное предложение для Ромы – 33 миллиона евро. Спортивный директор "волков" Рамон Мончи считает, что за эти деньги можно продать Кевина и найти ему достойную замену.

Строотман работал под руководством главного тренера Марселя Руди Гарсии в Роме. Это может стать решающим фактором в переговорах. Самому футболисту французский клуб готов платить 3,2 миллиона евро в год.

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