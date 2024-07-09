Марсель достиг соглашения с Манчестер Юнайтед о подписании контракта с Мейсоном Гринвудом, хотя сам трансфер еще зависит от одобрения самого нападающего. Об этом информирует The Athletic.

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В рамках этой сделки Олимпик заплатит "красным дьяволам" 31,6 млн евро (26,7 млн фунтов стерлингов), 27,6 млн евро из которых станет фиксированной суммой. Ещё 4 млн евро Марсель выплатит МЮ в виде различных бонусов. Сообщается, что английский клуб оставит за собой право получения части прибыли с последующей перепродажей игрока.

В прошлом сезоне Гринвуд забил 10 голов в 36 матчах за Хетафе. Он был реабилитирован по делу о домашнем насилии, но фанаты Марселя выступают против подписания игрока, обвиняя его в том, чего он не совершал.

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