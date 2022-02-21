Лига 1, 25-й тур

Ницца – Анже – 1:0

Гол: Клюйверт, 19

Лорьян – Монпелье – 0:1

Гол: Саванье, 56

Реймс – Брест – 1:1

Голы: Фаес, 4 – Сатриано, 34

Нереализованный пенальти: Белайли, 53 (Б)

Ренн – Труа – 4:1

Голы: Гирасси, 14, 20, Террье, 75, Лаборд, 87 (пен.) – Угбо, 39

Сент-Этьен – Страсбург 2:2

Голы: Будебуз, 4, Хазри, 34 – Диалло, 21, Перрен, 30

Марсель – Клермон – 0:2

Голы: Байо, 13, Аллевина, 84

Ницца и Монпелье одержали минимальные победы над Анже и Лорьяном соответственно. "Орлята" закрепились на третьей строчке, которая дает выход в квалификацию Лиги чемпионов.

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Ренн также вырвался в зону еврокубков, но пока это только Лига конференций. "Красно-черные" разгромили Труа, у которого хватает проблем и без выходок Жерсона Родригеса. Середняки Реймс и Брест расписали спокойную ничью, устраивающую обе команды. Поделили очки и Сент-Этьен со Страсбуром, за тайм наколотив по 2 гола. "Зеленые" продолжили беспроигрышную серию до 4 матчей и еще немного отдалились от зоны вылета. Страсбур остался на четвертом месте.

Главная сенсация дня произошла в Марселе. Местный гранд беззубо проиграл Клермону, находившемуся в нижней части таблицы. Гости отгрузили Лопесу по мячу в каждой половине. Марсель остался на расстоянии 13 очков от ПСЖ и позволил Ницце приблизиться вплотную.

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