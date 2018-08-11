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Марсель – Тулуза: Пайе забил первый гол нового сезона в Лиге 1 после использования VAR

10 августа 23:02 28 Читати українською
Марсель – Тулуза: Пайе забил первый гол нового сезона в Лиге 1 после использования VAR
Димитри Пайе / фото: ФК Марсель

Полузащитник Марселя Димитри Пайе открыл счет в матче 1-го тура Лиги 1 против Тулузы.

Димитри Пайе стал автором первого гола в новом сезоне чемпионата Франции. Хавбек Марселя уверенно реализовал пенальти на 45-й минуте матча против Тулузы.

VAR будет внедрен с нового сезона Лиги 1

Стоит отметить, что главный арбитр матча Рюдди Бюке назначил пенальти после просмотра видеоповтора. Таким образом, впервые в истории Лиги 1 был использован VAR.

Франция1 турВелодром (Марсель)

Марсель - Тулуза: Пятница 10 августа 2018

Марсель
Матч окончен
4 : 0
Тулуза
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Теги
Франция Видеоновости Марсель - Тулуза Марсель Марсель Димитри Пайе Димитри Пайе Видеоассистент арбитра (VAR)
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