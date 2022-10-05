Марсель одержал волевую победу над Спортингом в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Марсель – Спортинг на Футбол 24.

Игра началась на десять минут позже запланированного времени из-за пробки, в которую попал автобус с игроками Спортинга. Главный тренер Марселя Игорь Тудор обезумел от этого, требуя от арбитров поторопить игроков португальской команды с выходом на поле. Возможно, поэтому французы пропустили уже на первой минуте встречи – отличился Франсишку Тринкау.

Марсель победил в голливудском матче ЛЧ, пропустив в дебюте красоту – экс-голкипер Реала похоронил Спортинг за 10 минут

Но этот гол еще сильнее разозлил хозяев поля, и они быстро отыгрались и вышли вперед. Через полчаса Олимпик уже вел в счете благодаря трем голам Алексиса Санчеса, Амина Харита и Леонардо Балерди. Во втором тайме Марсель увеличил свое преимущество благодаря голу Шанселя Мбемба. Как итог – закономерная победа хозяев со счетом 4:1.

Эта победа стала для Марселя первой в этом розыгрыше ЛЧ. Спортинг, несмотря на поражение, сохранил первое место в группе D. Вся борьба в этом квартете еще впереди.