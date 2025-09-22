ПСЖ сыграет против Марселя в пятом туре Лиги 1. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Марсель – ПСЖ состоится сегодня, 22 сентября. Стартовый свисток на Стад Велодром прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Луис Энрике ошеломил решением по Забарному – французские СМИ об основе ПСЖ на матч с Марселем

Где смотреть Марсель – ПСЖ? Прямая трансляция игры доступна на сервисе Megogo при условии наличия соответствующей подписки.

Илья Забарный попал в стартовый состав ПСЖ. Интересно, что французские СМИ впервые ошиблись с прогнозом на матч, ведь писали, что украинского защитника не будет в основном составе, хотя до того безошибочно прогнозировали стартовый состав парижан.

Стартовый состав ПСЖ: Шевалье – Хакими, Забарный, Пачо, Маркиньос, Мендеш – Заир-Эмери, Витинья, Руис – Рамуш, Хвича.