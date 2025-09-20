Матч ПСЖ и Марселя может не состояться в пятом туре чемпионата Франции.

Илья Забарный уже дебютировал за ПСЖ в Лиге чемпионов (против Аталанты, 4:0), а теперь его команда должна отправиться на Велодром, где сыграет против Марселя в Ле Классик.

Впрочем, матч может не состояться. Как сообщает L'Equipe, Лига рассматривает возможность перенести встречу Марселя и ПСЖ из-за погодных условий. Ожидается, что в Марселе погода ухудшится, прогнозируются дожди и сильные грозы.

Напомним, Ле Классик запланирован на воскресенье, 21 сентября. Стартовый свисток должен прозвучать в 21:45 по киевскому времени.

